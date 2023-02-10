ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві хочуть перепоховати тіло Ватутіна: що відомо

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 14:25
У Києві хочуть перепоховати тіло Ватутіна: що відомо Пам'ятник Миколі Ватутіну (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві міська влада звернулася до Міністерства культури щодо ексгумації та перенесення тіла радянського генерала Миколи Ватутіна. Він похований в урядовому кварталі столиці.

Про це повідомив голова Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко у Facebook.

Що відомо про ексгумацію

За його словами, сьогодні вранці 10 лютого комунальники демонтували частину постаменту, на якій був напис "Микола Ватутін".

Як розповів секретар Київської міської ради Володимир Прокопів у коментарі "Українській правді", напрацювання щодо ексгумації і перепоховання тіла є, але рішення остаточного ще немає. Наразі вже подано звернення до Мінкульту.

"Далі Мінкульт має зробити подання на Кабмін, бо то є пам’ятка загальнонаціонального значення. І Кабмін має винести рішення", - заявив Прокопів.

Через скільки днів буде рішення

Він уточнив, що подання вносив профільний Департамент культурної спадщини КМДА. За його словами, такі документи повинні розглядатися до 30 днів.

Важливо, що дозвіл на ексгумацію дає саме Кабмін, також він визначає місце перепоховання. Але роботи може виконати місцева влада.

Прокопів додав, що зазвичай процедура перепоховання забирає 1 день.

У Києві хочуть перепоховати тіло Ватутіна: що відомоУ Києві хочуть перепоховати тіло Ватутіна: що відомоУ Києві демонтували постамент з написом "Микола Ватутін" (facebook.com/timurtkachenko)

Нещодавно ми повідомляли, що 9 лютого у київському Маріїнському парку демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну.

Також ми писали, у Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Микола Ватутін