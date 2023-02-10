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В Киеве хотят перезахоронить тело Ватутина: что известно

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 14:25
В Киеве хотят перезахоронить тело Ватутина: что известно Памятник Николаю Ватутину (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве городские власти обратились в Министерство культуры относительно эксгумации и переносу тела советского генерала Николая Ватутина. Он похоронен в правительственном квартале столицы.

Об этом сообщил глава Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко в Facebook.

Что известно об эксгумации

По его словам, сегодня утром 10 февраля коммунальщики демонтировали часть постамента, на котором была надпись "Николай Ватутин".

Как рассказал секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов в комментарии "Украинской правде", наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения окончательного еще нет. Сейчас уже подано обращение в Минкульт.

"Далее Минкульт должен сделать представление на Кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И Кабмин должен вынести решение", - заявил Прокопов.

Через сколько дней будет решение

Он уточнил, что представление вносил профильный Департамент культурного наследия КГГА. По его словам, подобные документы должны рассматриваться до 30 дней.

Важно, что разрешение на эксгумацию дает именно Кабмин, также определяет место перезахоронения. Но работы могут выполнить местные власти.

Прокопов добавил, что обычно процедура перезахоронения занимает 1 день.

В Киеве хотят перезахоронить тело Ватутина: что известноВ Киеве хотят перезахоронить тело Ватутина: что известноВ Киеве демонтировали постамент с надписью "Николай Ватутин" (facebook.com/timurtkachenko)

Недавно мы сообщали, что 9 февраля в киевском Мариинском парке был демонтирован памятник советскому генералу Ватутину.

Также мы писали, что в Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

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