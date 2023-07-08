У Києві дві бабусі так хотіли попліткувати в дощ, що стали зірками соцмереж (відео)

Київ затягло дощем 8 липня, через що багатьом містянам довелося змінити плани. Проте не двом бабусям, що не змогли відмовитися від традиційного рандеву на лавочці під під'їздом.
Жіночки викрутилися і стали зірками соцмереж.
Дивіть на цей лайфхак від старшого покоління - в матеріалі Styler далі.
На опублікованих кадрах видно, що попри немалий дощ дві жіночки сидять на лавці і спілкуються.
При цьому їм "небесна вода" не страшна, адже пліткарки накрилися великим шматком прозорої плівки.
На щастя, пандемія коронавірусу вже минула, тож бабусі можуть спокійно ділити одну плівку на двох.
Українців потішили ці кадри і вони лишили багато відгуків:
Раніше ми писали, що в Києві помітили хижака, який заглядає у вікна в пошуках їжі.
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