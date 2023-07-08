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В Киеве две бабушки так хотели посплетничать в дождь, что стали звездами соцсетей (видео)

Дождь в Киеве прославил бабушек (тематическое фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Киев затянуло дождем 8 июля, из-за чего многим горожанам пришлось изменить планы. Однако не двум бабушкам, не сумевшим отказаться от традиционного рандеву на лавочке под подъездом.

Женщины выкрутились и стали звездами соцсетей.

Смотрите на этот лайфхак от старшего поколения - в материале Styler дальше.

Бабушки прославились невольно

На опубликованных кадрах видно, что, несмотря на немалый дождь, две женщины сидят на скамейке и общаются.

При этом им "небесная вода" не страшна, ведь сплетницы накрылись большим куском прозрачной пленки.

К счастью, пандемия коронавируса уже миновала, так что бабушки могут спокойно делить одну пленку на двоих.

Комментарии к видео еще смешнее, чем сама ситуация

Украинцев порадовали эти кадры и они оставили много отзывов:

  • Бабці вже целофаном обмоталися, а ні повії, ні наркомана не видно.
  • Головне - не пердіти!
  • Правильно, після всього пережитого ракет, тривог, ніякий дощ з неба не страшний... Наш народ уже нічим не злякати!
  • Поки у нас під будинком сиділи бабусі, то жодної кражі не було
  • На посту!
  • VPN

Ранее мы писали, что в Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи.

Также читайте, придет ли летняя жара в Украину.

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Киев