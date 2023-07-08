В Киеве две бабушки так хотели посплетничать в дождь, что стали звездами соцсетей (видео)

Киев затянуло дождем 8 июля, из-за чего многим горожанам пришлось изменить планы. Однако не двум бабушкам, не сумевшим отказаться от традиционного рандеву на лавочке под подъездом.
Женщины выкрутились и стали звездами соцсетей.
Смотрите на этот лайфхак от старшего поколения - в материале Styler дальше.
На опубликованных кадрах видно, что, несмотря на немалый дождь, две женщины сидят на скамейке и общаются.
При этом им "небесная вода" не страшна, ведь сплетницы накрылись большим куском прозрачной пленки.
К счастью, пандемия коронавируса уже миновала, так что бабушки могут спокойно делить одну пленку на двоих.
Украинцев порадовали эти кадры и они оставили много отзывов:
Ранее мы писали, что в Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи.
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