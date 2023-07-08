В Киеве две бабушки так хотели посплетничать в дождь, что стали звездами соцсетей (видео)

Киев затянуло дождем 8 июля, из-за чего многим горожанам пришлось изменить планы. Однако не двум бабушкам, не сумевшим отказаться от традиционного рандеву на лавочке под подъездом.

Смотрите на этот лайфхак от старшего поколения - в материале Styler дальше.

Бабушки прославились невольно

На опубликованных кадрах видно, что, несмотря на немалый дождь, две женщины сидят на скамейке и общаются.

При этом им "небесная вода" не страшна, ведь сплетницы накрылись большим куском прозрачной пленки.

К счастью, пандемия коронавируса уже миновала, так что бабушки могут спокойно делить одну пленку на двоих.

Комментарии к видео еще смешнее, чем сама ситуация

Украинцев порадовали эти кадры и они оставили много отзывов: