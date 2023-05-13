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В Києві дорожники стелили асфальт, але щось пішло не так: курйозні фото

В Києві дорожники зганьбилися з ремонтом тротуарів (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві співробітники дорожніх служб зганьбилися з ремонтом тротуарів біля багатоповерхівки. Майстри, якщо їх можна так назвати, вирішили, що з'їзд більше потрібен сміттєвому баку, ніж людям.

Дивіться нижче в матеріалі Styler фото ноухау від дорожників.

Що саме пішло не так

У травні робітники дорожньої служби здійснили заміну асфальтного покриття заїзду у двір і тротуарів біля одного з багатоквартирних будинків по вулиці Милославська, що на Троєщині.

Все було би добре, якби не з'їзди від вхідних дверей, які мають спрощувати життя людям с інвалідністю, які переміщаються на візках, та мешканцям, які виходять з дитячими візочками.

За логікою вони мали би розміщуватися навпроти дверей, але ремонтники зробили їх дещо лівіше - саме навпроти стаціонарних сміттєвих баків.

А під одним з під'їздів взагалі - навпроти дверей до службового приміщення. Мабуть, за задумкою горе-інженерів, там він важливіший.

Дивіться на фото нижче, як виглядають з'їзди від всіх чотирьох під'їздів дому:

Фото: Styler

Що робити, якщо дорожні роботи виконані неякісно

У випадку, якщо ви помітили яму чи інше пошкодження асфальту у дворі, звертайтесь з письмовою заявою до ЖЕКу з проханням надати інформацію, з яким підприємством укладено договір на ремонт тротуару.

Повідомте ЖЕК про незадовільні умови виконання договору, в інших випадках телефонуйте:

Раніше ми писали також, навіщо в Києві зупиняють транспорт під час тривог, і кому це насправді вигідно.

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