В Києві дорожники стелили асфальт, але щось пішло не так: курйозні фото

Що саме пішло не так

У травні робітники дорожньої служби здійснили заміну асфальтного покриття заїзду у двір і тротуарів біля одного з багатоквартирних будинків по вулиці Милославська, що на Троєщині.

Все було би добре, якби не з'їзди від вхідних дверей, які мають спрощувати життя людям с інвалідністю, які переміщаються на візках, та мешканцям, які виходять з дитячими візочками.

За логікою вони мали би розміщуватися навпроти дверей, але ремонтники зробили їх дещо лівіше - саме навпроти стаціонарних сміттєвих баків.

А під одним з під'їздів взагалі - навпроти дверей до службового приміщення. Мабуть, за задумкою горе-інженерів, там він важливіший.

Дивіться на фото нижче, як виглядають з'їзди від всіх чотирьох під'їздів дому:

Фото: Styler

Що робити, якщо дорожні роботи виконані неякісно

У випадку, якщо ви помітили яму чи інше пошкодження асфальту у дворі, звертайтесь з письмовою заявою до ЖЕКу з проханням надати інформацію, з яким підприємством укладено договір на ремонт тротуару.

Повідомте ЖЕК про незадовільні умови виконання договору, в інших випадках телефонуйте: