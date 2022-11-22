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Суворі київські комунальники чистять від снігу дерева (відео)

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 15:03
Суворі київські комунальники чистять від снігу дерева (відео) У Києві комунальники чистять сніг із дерев (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві працівники комунальних служб почали чистити від першого снігу дерева. Епічну картину вдалося зняти на відео.

Де двірники очищають від снігу дерева – читайте у матеріалі нижче.

У Києві 22 листопада працівники комунальних служб вирішили у незвичайний спосіб боротися з першим снігом, який накрив столицю. Вони почали струшувати сніг із дерев на землю.

Відео було знято біля станції метро Дарниця, в районі МакДональдса та "Дитячого світу". На кадрах видно, що двірники струшують сніг із дерев мітлами чи граблями. З якою метою вони це роблять – поки що невідомо.

Нагадаємо, що Україну накрило снігом у середині минулого тижня. Найбільше опадів випало у Карпатах - там намело вже майже метр снігу.

Також снігопадами накрило усі західні області, північ та центральну частину країни. На дорогах ожеледиця, яка ускладнюється налипанням мокрого снігу та сильними туманами у різних областях. Вночі температура опускається до невеликих мінусів.

У Києві працює спецтехніка, і мешканців столиці просять не виїжджати без особливої потреби у місто на власних автомобілях. А також закликають не паркувати машини вздовж доріг та вулиць, щоб не заважати роботі спеціальної техніки.

До речі, раніше ми писали, що сильна сніжна буря накрила штат Нью-Йорк у США.

А також ми розповідали про те, що сьогодні в Україні очікується туман, ожеледиця та дощі.

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