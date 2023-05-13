В Киеве дорожники стелили асфальт, но что-то пошло не так: курьезные фото

Что именно пошло не так

В мае рабочие дорожной службы произвели замену асфальтного покрытия заезда во двор и тротуаров возле одного из многоквартирных домов по улице Милославская, что на Троещине.

Все было бы хорошо, если бы не съезды от входной двери, которые должны упрощать жизнь людям с инвалидностью, что перемещаются на колясках, и жителям, выходящим с детскими колясками.

По логике они должны размещаться напротив двери, но ремонтники сделали их несколько левее - именно напротив стационарных мусорных баков.

А под одним из подъездов вообще - напротив двери в служебное помещение. По-видимому, по задумке горе-инженеров, там он важнее.

Смотрите на фото ниже, как выглядят съезды от всес четырех подъездов дома:

Фото: Styler

Что делать, если дорожные работы выполнены некачественно

В случае если вы заметили яму или иное повреждение асфальта во дворе, обращайтесь с письменным заявлением в ЖЭК с просьбой предоставить информацию, с каким предприятием заключен договор на ремонт тротуара.

Сообщите ЖЭК о неудовлетворительных условиях исполнения договора, в других случаях звоните по телефону: