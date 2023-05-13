В Києві дорожники стелили асфальт, але щось пішло не так: курйозні фото
В Києві співробітники дорожніх служб зганьбилися з ремонтом тротуарів біля багатоповерхівки. Майстри, якщо їх можна так назвати, вирішили, що з'їзд більше потрібен сміттєвому баку, ніж людям.
Дивіться нижче в матеріалі Styler фото ноухау від дорожників.
Що саме пішло не так
У травні робітники дорожньої служби здійснили заміну асфальтного покриття заїзду у двір і тротуарів біля одного з багатоквартирних будинків по вулиці Милославська, що на Троєщині.
Все було би добре, якби не з'їзди від вхідних дверей, які мають спрощувати життя людям с інвалідністю, які переміщаються на візках, та мешканцям, які виходять з дитячими візочками.
За логікою вони мали би розміщуватися навпроти дверей, але ремонтники зробили їх дещо лівіше - саме навпроти стаціонарних сміттєвих баків.
А під одним з під'їздів взагалі - навпроти дверей до службового приміщення. Мабуть, за задумкою горе-інженерів, там він важливіший.
Дивіться на фото нижче, як виглядають з'їзди від всіх чотирьох під'їздів дому:
Фото: Styler
Що робити, якщо дорожні роботи виконані неякісно
У випадку, якщо ви помітили яму чи інше пошкодження асфальту у дворі, звертайтесь з письмовою заявою до ЖЕКу з проханням надати інформацію, з яким підприємством укладено договір на ремонт тротуару.
Повідомте ЖЕК про незадовільні умови виконання договору, в інших випадках телефонуйте:
- КП "Київдорсервіс" за номером диспетчерської служби (044) 400 85 58;
- КК "Київавтодор" за номером диспетчерської служби (044) 284 74 19;
- Контактний центр міста Києва за номером 1551 (зі стаціонарного та мобільного); (044) 205-73-37 (з міжміського).
Раніше ми писали також, навіщо в Києві зупиняють транспорт під час тривог, і кому це насправді вигідно.
Крім того ми писали, що в Києві комунальники відзначилися дивною поведінкою.