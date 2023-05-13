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В Киеве дорожники стелили асфальт, но что-то пошло не так: курьезные фото

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Киев, Суббота 13 мая 2023 08:45
В Киеве дорожники стелили асфальт, но что-то пошло не так: курьезные фото В Киеве дорожники опозорились с ремонтом тротуаров (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве сотрудники дорожных служб опозорились с ремонтом тротуаров возле многоэтажки. Мастера, если их можно так назвать, решили, что съезд больше нужен мусорному баку, чем людям.

Смотрите ниже в материале Styler фото ноухау от дорожников.

Что именно пошло не так

В мае рабочие дорожной службы произвели замену асфальтного покрытия заезда во двор и тротуаров возле одного из многоквартирных домов по улице Милославская, что на Троещине.

Все было бы хорошо, если бы не съезды от входной двери, которые должны упрощать жизнь людям с инвалидностью, что перемещаются на колясках, и жителям, выходящим с детскими колясками.

По логике они должны размещаться напротив двери, но ремонтники сделали их несколько левее - именно напротив стационарных мусорных баков.

А под одним из подъездов вообще - напротив двери в служебное помещение. По-видимому, по задумке горе-инженеров, там он важнее.

Смотрите на фото ниже, как выглядят съезды от всес четырех подъездов дома:

В Киеве дорожники стелили асфальт, но что-то пошло не так: курьезные фотоВ Киеве дорожники стелили асфальт, но что-то пошло не так: курьезные фотоВ Киеве дорожники стелили асфальт, но что-то пошло не так: курьезные фотоВ Киеве дорожники стелили асфальт, но что-то пошло не так: курьезные фото

Фото: Styler

Что делать, если дорожные работы выполнены некачественно

В случае если вы заметили яму или иное повреждение асфальта во дворе, обращайтесь с письменным заявлением в ЖЭК с просьбой предоставить информацию, с каким предприятием заключен договор на ремонт тротуара.

Сообщите ЖЭК о неудовлетворительных условиях исполнения договора, в других случаях звоните по телефону:

Раньше мы писали также, зачем в Киеве останавливают транспорт во время тревог, и кому это действительно выгодно.

Кроме того, мы писали, что в Киеве коммунальщики отметились странным поведением.

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Киев ремонт дороги