У Києві демонтують пам'ятник Щорсу. Хто він і чому йому не місце в Україні

Хто такий Микола Щорс

Він народився в Чернігівській області. У серпні 1914 року Щорс став молодшим фельдшером третього окремого мортирного дивізіону Віленського військового округу.

До кінця Першої світової війни він перебував на різних ділянках фронту. Проте у травні 1917 року його евакуювали до Сімферополя, де він лікувався від сухот. За станом здоров'я Щорс більше не міг служити, тому демобілізувався.

Російська пропаганда використовувала образ Щорса як борця за радянську Україну. Саме тому про значну частину його життя відомо мало, а загибель - оповита міфами. Наприклад, його зустріч з Леніним, партизанське минуле в Сибіру чи інші бойові звитяги не мають жодного підтвердження.

Микола Щорс (фото: Вікіпедія)

Однак у той період чітко простежувалася зміна політичних уподобань. У кінці серпня 1918 року він розпочав формувати з регулярні українські радянські військові частини.

7 березня 1919 року Армія УНР заволоділа містом Бердичів. Начальник Першої української радянської дивізії Микола Щорс придушив цей конфлікт, тим самим домігшись окупації України більшовиками.

Загинув Микола Щорс 30 серпня 1919 року в бою на Житомирщині за нез'ясованих обставин.

Чому образ Щорса зробили "героїчним"

Пам'ятники Щорсу встановлені в багатьох містах колишнього СРСР. Про нього також писали літературні твори та навіть знімали фільми, зокрема, однойменна стрічка "Щорс" Олександра Довженка.

Відомо, що саме Сталін контролював знімання цього фільму та дав вказівку встановити пам'ятник Щорсу в Києві ще в 1936 році, але тоді розпочалася Друга світова війна.

Цікаво, що до масової пропаганди міфу про Миколу Щорса, ніхто навіть не знав, де його могила. Таку тактику СРСР використовував для того, щоб створити хибну думку про те, що нібито українці самі героїчно творили Радянську Україну. Реальна історія ж говорить про зворотне.

Демонтаж пам'ятника в Києві

30 квітня 1954 року на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Комінтерну в Києві відкрили пам'ятник Миколі Щорсу.

У 2009 році монумент внесли до Реєстру об'єктів культурної спадщини національного значення. Цей факт стояв на заваді демонтажу пам'ятника.

У листопаді 2021 року Український інститут національної пам'яті запропонував перенести монумент до музею "Парк радянського періоду" на Сумщині. З'ясувалося, що КМДА ще у 2017 році відхилила таке рішення.

У листопаді 2023 року пам'ятники Пушкіну і Щорсу позбавили охоронного статусу, після чого взялися до демонтажу.

Сьогодні, 9 грудня 2023, у Києві розпочали зносити пам'ятник Миколі Щорсу. Комунальники попереджають про можливе тимчасове часткове перекриття бульвару Шевченка. Скільки часу займе демонтаж пам'ятника - поки невідомо.