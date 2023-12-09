У Києві демонтують пам'ятник Щорсу: фото

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О.К. Антонова.

Фото: у Києві демонтують пам'ятник полководцю Миколі Щорсу (КМДА)

Кореспондент РБК-Україна побував на місці події. За його словами, столичні комунальники вже почали процес демонтажу. Скільки часу займе демонтаж пам'ятника - поки невідомо.

Фото: пам'ятник Щорсу у Києві демонтують 9 грудня

(Віталій Носач, РБК-Україна)

Демонтаж пам'ятників російським діячам у Києві

Кабінет міністрів на засіданні 10 листопада виключив з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'яток пам'ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, а також ще три проросійські монументи, що розташовані у столиці.

15 листопада у Києві на Берестейському проспекті було демонтовано пам'ятник російському поету і письменнику Олександру Пушкіну.

У квітні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви". Документ покликаний деколонізувати топонімію і впорядкувати використання географічних назв у населених пунктах України.

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