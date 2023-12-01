"Патріотичні" прикарпатці відмовились зносити комуністичні пам'ятники із прізвищами катів: деталі скандалу

На Прикарпатті одне із сіл Більшівцівської територіальної громади виступило проти демонтажу радянських пам'ятників. Таке рішення прийняли мешканці на місцевих зборах. Нагадаємо, що у рамках декомунізації знесенню підлягають монументи, які прославляють тоталітарний комуністичний режим.

Пре це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію директора Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери Ярослава Коретчука у Facebook .

Що відомо про інцидент

Проти знесення радянських пам'ятників виступили жителі села Загір'я-Кукільницьке.

"Що робити з "патріотичними" прикарпатцями, які відмовляються демонтувати окупаційні комуністичні пам'ятники? Цього разу Більшівцівська ТГ. Жителі сіл кажуть, що най їм стоїть. До речі, на цих пам'ятниках є прізвища, тих які загинули від ОУН та УПА", - пише Коретчук.

Він додає, що прізвища комуністів на монументі залишили, тільки прибрали напис "Загинули від рук українських буржуазних націоналістів".

"От як можна зберігати такі об'єкти з прізвищами катів. В мене просто розрив шаблонів. Що тоді хотіти від східних та південних регіонів, якщо наші любі ґазди впираються?" - обурився очільник музею.

Жителі села відмовились зносити радянські пам'ятники (фото: facebook.com/koretchuk)

Зазначимо, що в офіційній відповіді від голови села вказано, що місцеві мешканці на зборах виступили проти демонтажу радянських монументів.

Яка реакція українців

У коментарях люди обурюються таким рішенням місцевих жителів. Дехто навіть пропонує провести демонтаж в обов'язковому порядку без згоди мешканців громади.

Що пишуть у коментарях:

самим провести знесення "пам'ятника", згідно з законом про декомунізацію

ці "совітські" щури ще довго будуть псувати українську фауну. Може друкувати їх прізвища, щоб народ знав цих псевдогромадян з українським паспортом. А буде закон, то і паспорт забрати

цікаво, чи є в селі пам'ятник тим, кого вбили "визволителі" і депортували

викарбувати імена і прізвища родин депутатів, які відстоюють пам'ятник, щоб не обривався історичний ланцюг колаборантів і зрадників вільної України

це просто ганьба. Загнати бульдозер і розвалити. А хто проти - хай їде на фронт і подивиться там, кого він тут захищає

Реакція українців на відмову зносити радянські пам'ятники (скриншот)