ua en ru
Пт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Патріотичні" прикарпатці відмовились зносити комуністичні пам'ятники із прізвищами катів: деталі скандалу

П'ятниця 01 грудня 2023 17:28
UA EN RU
"Патріотичні" прикарпатці відмовились зносити комуністичні пам'ятники із прізвищами катів: деталі скандалу У Більшівцівській територіальній громаді відмовились зносити радянські пам'ятники (фото: facebook.com/koretchuk)
Автор: Василина Копитко

На Прикарпатті одне із сіл Більшівцівської територіальної громади виступило проти демонтажу радянських пам'ятників. Таке рішення прийняли мешканці на місцевих зборах. Нагадаємо, що у рамках декомунізації знесенню підлягають монументи, які прославляють тоталітарний комуністичний режим.

Пре це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію директора Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери Ярослава Коретчука у Facebook.

Що відомо про інцидент

Проти знесення радянських пам'ятників виступили жителі села Загір'я-Кукільницьке.

"Що робити з "патріотичними" прикарпатцями, які відмовляються демонтувати окупаційні комуністичні пам'ятники? Цього разу Більшівцівська ТГ. Жителі сіл кажуть, що най їм стоїть. До речі, на цих пам'ятниках є прізвища, тих які загинули від ОУН та УПА", - пише Коретчук.

Він додає, що прізвища комуністів на монументі залишили, тільки прибрали напис "Загинули від рук українських буржуазних націоналістів".

"От як можна зберігати такі об'єкти з прізвищами катів. В мене просто розрив шаблонів. Що тоді хотіти від східних та південних регіонів, якщо наші любі ґазди впираються?" - обурився очільник музею.

&quot;Патріотичні&quot; прикарпатці відмовились зносити комуністичні пам'ятники із прізвищами катів: деталі скандалу&quot;Патріотичні&quot; прикарпатці відмовились зносити комуністичні пам'ятники із прізвищами катів: деталі скандалу&quot;Патріотичні&quot; прикарпатці відмовились зносити комуністичні пам'ятники із прізвищами катів: деталі скандалуЖителі села відмовились зносити радянські пам'ятники (фото: facebook.com/koretchuk)

Зазначимо, що в офіційній відповіді від голови села вказано, що місцеві мешканці на зборах виступили проти демонтажу радянських монументів.

Яка реакція українців

У коментарях люди обурюються таким рішенням місцевих жителів. Дехто навіть пропонує провести демонтаж в обов'язковому порядку без згоди мешканців громади.

Що пишуть у коментарях:

  • самим провести знесення "пам'ятника", згідно з законом про декомунізацію

  • ці "совітські" щури ще довго будуть псувати українську фауну. Може друкувати їх прізвища, щоб народ знав цих псевдогромадян з українським паспортом. А буде закон, то і паспорт забрати

  • цікаво, чи є в селі пам'ятник тим, кого вбили "визволителі" і депортували

  • викарбувати імена і прізвища родин депутатів, які відстоюють пам'ятник, щоб не обривався історичний ланцюг колаборантів і зрадників вільної України

  • це просто ганьба. Загнати бульдозер і розвалити. А хто проти - хай їде на фронт і подивиться там, кого він тут захищає

&quot;Патріотичні&quot; прикарпатці відмовились зносити комуністичні пам'ятники із прізвищами катів: деталі скандалуРеакція українців на відмову зносити радянські пам'ятники (скриншот)

Переглядайте також відео, як демонтували пам'ятник Щорсу в Києві.

Раніше ми писали про те, що радянські пам'ятники на Львівщині "сховали", щоб їх не демонтували.

Читайте РБК-Україна в Google News
сканал Прикарпатье