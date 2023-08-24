У Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки: його виправдання вразило

У Дніпровському районі Києва 23 серпня 37-річний чоловік запустив салют. Про інцидент у поліцію повідомили сусіди, а оперативники моментально приїхали на виклик.
Про ситуацію розповіли у Національній поліції Києва.
Інцидент стався на вулиці Макаренка. На місці події поліцейські встановили, що до хуліганських дій причетний мешканець одного з сусідніх будинків.
Фігурант запустив салют на дитячому майданчику. Мешканці, почувши вибухи, вибігли надвір, де затримали неадеквата.
Як пояснив правоохоронцям порушник, у такий спосіб він вирішив привітати свою громадянську дружину з днем народження. Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили залишки феєрверку, а потім затримали 37-річного киянина у порядку ст. 298 Кримінального процесуального кодексу України.
Проти 37-річного чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство та за процесуального керівництва окружної прокуратури готують йому повідомлення про підозру.
Йому "світить" від 2 до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у квітні Верховна рада загалом проголосувала за закон №7438, який забороняє використання та продаж феєрверків, зокрема, салютів та петард.
Також у певних місцях забороняється шуміти з 22:00 до 8:00.
До речі, у Києві впіймали чоловіка, який запустив салют на Борщагівці.