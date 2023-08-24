У Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки: його виправдання вразило

Деталі події

Інцидент стався на вулиці Макаренка. На місці події поліцейські встановили, що до хуліганських дій причетний мешканець одного з сусідніх будинків.

Фігурант запустив салют на дитячому майданчику. Мешканці, почувши вибухи, вибігли надвір, де затримали неадеквата.

Як пояснив правоохоронцям порушник, у такий спосіб він вирішив привітати свою громадянську дружину з днем ​​народження. Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили залишки феєрверку, а потім затримали 37-річного киянина у порядку ст. 298 Кримінального процесуального кодексу України.

Проти 37-річного чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство та за процесуального керівництва окружної прокуратури готують йому повідомлення про підозру.

Йому "світить" від 2 до 5 років позбавлення волі.

Чоловік вирішив привітати дружину феєрверком (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що у квітні Верховна рада загалом проголосувала за закон №7438, який забороняє використання та продаж феєрверків, зокрема, салютів та петард.

Також у певних місцях забороняється шуміти з 22:00 до 8:00.