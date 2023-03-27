У Києві спіймали чоловіка, який запустив салют на Борщагівці. Йому загрожує 5 років в'язниці

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки на Борщагівці салют. Слідчі повідомили йому про підозру, фігуранту загрожує до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"До правоохоронців надійшла інформація про те, що невідомий запустив салют у Святошинському районі столиці. Відео із феєрверками опублікували у багатьох телеграм-каналах", - розповіли в поліції.

Як становили слідчі, запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова, а з місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

Фото: в Києві спіймали чоловіка, який запустив салют на Борщагівці (kyiv.npu.gov.ua)

Після того, як правоохоронці опитали місцевих мешканців та переглянули відео з камер спостереження порушника встановили та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Ним виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області.

Як пояснив поліцейським порушник, він приїхав до друга на день народження та "таким способом вирішив його привітати".

Правоохоронці провели обшуки у квартирі фігуранта, де вилучили рештки упаковки від феєрверка, запальнички та одяг, у якому чоловік був одягнений під час вчинення правопорушення.

За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ - хуліганство, чоловіку вже оголосили підозру, фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 січня, біля житлового комплексу "Рів'єра", в Києві невідомі влаштували салют.

Додамо, також у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.