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В Киеве мужчина запустил салют из многоэтажки: его оправдание поразило

В Киеве мужчина запустил салют (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Днепровском районе Киева 23 августа 37-летний мужчина запустил салют. Об инциденте в полицию сообщили соседи, а оперативники моментально приехали на вызов.

О ситуации рассказали в Национальной полиции Киева.

Детали произошедшего

Инцидент произошел на улице Макаренка. На месте происшествия полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен житель одного из близлежащих к месту происшествия домов.

Фигурант запустил салют на детской площадке. Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, где задержали неадеквата.

Как пояснил правоохранителям нарушитель, таким образом он решил поздравить свою гражданскую жену с днем ​​рождения. Во время неотложного обыска в квартире следователи изъяли остатки фейерверка, а затем задержали 37-летнего киевлянина в порядке ст. 298 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и при процессуальном руководстве окружной прокуратуры готовят ему уведомление о подозрении.

Ему "светит" от 2 до 5 лет лишения свободы.

Мужчина решил поздравить жену феерверком (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, что в апреле Верховная рада в целом проголосовала за закон №7438, который запрещает использование и продажу фейерверков, в частности, салютов и петард.

Также в определенных местах запрещается шуметь с 22:00 до 8:00.

Кстати, в Киеве поймали мужчину, запустившего салют на Борщаговке.

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