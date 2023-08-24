В Киеве мужчина запустил салют из многоэтажки: его оправдание поразило

В Днепровском районе Киева 23 августа 37-летний мужчина запустил салют. Об инциденте в полицию сообщили соседи, а оперативники моментально приехали на вызов.
О ситуации рассказали в Национальной полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Макаренка. На месте происшествия полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен житель одного из близлежащих к месту происшествия домов.
Фигурант запустил салют на детской площадке. Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, где задержали неадеквата.
Как пояснил правоохранителям нарушитель, таким образом он решил поздравить свою гражданскую жену с днем рождения. Во время неотложного обыска в квартире следователи изъяли остатки фейерверка, а затем задержали 37-летнего киевлянина в порядке ст. 298 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и при процессуальном руководстве окружной прокуратуры готовят ему уведомление о подозрении.
Ему "светит" от 2 до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что в апреле Верховная рада в целом проголосовала за закон №7438, который запрещает использование и продажу фейерверков, в частности, салютов и петард.
Также в определенных местах запрещается шуметь с 22:00 до 8:00.
Кстати, в Киеве поймали мужчину, запустившего салют на Борщаговке.