У Києві чоловік вбив цуценя колишньої дівчини, бо хотів помститися їй: деталі інциденту

У Києві чоловік побив собаку колишньої дівчини, а тоді задушив тварину і викинув до смітника. Поліцейські затримали зловмисника, йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Поліції Києва у Facebook .

Що відомо про інцидент

Поліція повідомила, що до чергової частини Шевченківського управління звернулась 25-річна місцева мешканка зі скаргою на те, що її колишній хлопець вбив її собаку. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

Жінка розповіла поліції, що раніше мала стосунки з чоловіком, але вирішила їх розірвати. Після сварки вона пішла з дому, а коли повернулась - побачила що її песик зі слідами крові лежить мертвий у пакеті біля смітника.

Правоохоронці встановили, що собаку побив співмешканець потерпілої. Він завдав тварині чисельних ударів й задушив, а тіло викинув до смітника.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть тварини настала внаслідок механічної асфіксії.

Поліція затримала 25-річного мешканця Київщини. Він заявив, що на злочин його підштовхнуло бажання помститись колишній дівчині. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

За скоєне фігуранту справи загрожує до 3 років позбавлення волі.

Чоловіку загрожує до 3-х років позбавлення волі (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, що за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачено покарання у виглядів штрафу або навіть позбавлення волі.

За знущання з тварини, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій накладають штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини. За дії, які призвели до загибелі тварини, зловмиснику загрожує позбавлення волі до 3 років.

За знущання з тварини з особливою жорстокістю або у присутності неповнолітніх карають позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.