В Киеве мужчина убил щенка бывшей девушки, потому что хотел отомстить ей: детали инцидента

В Киеве мужчина избил собаку бывшей девушки, а затем задушил животное и выбросил в мусорку. Полицейские задержали злоумышленника, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Полиции Киева в Facebook .

Что известно об инциденте

Полиция сообщила, что в дежурную часть Шевченковского управления обратилась 25-летняя местная жительница с жалобой на то, что ее бывший парень убил ее собаку. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

Женщина рассказала полиции, что раньше имела отношения с мужчиной, но решила их разорвать. После ссоры она ушла из дома, а когда вернулась - увидела, что ее собачка со следами крови лежит мертвая в пакете возле мусорника.

Правоохранители установили, что собаку избил сожитель потерпевшей. Он нанес животному многочисленные удары и задушил, а тело выбросил в помойку.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть животного наступила в результате механической асфиксии.

Полиция задержала 25-летнего жителя Киевской области. Он заявил, что на преступление его подтолкнуло желание отомстить бывшей девушке. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными.

За совершенное фигуранту дела грозит до 3 лет лишения свободы.

Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, что за жестокое обращение с животными в Украине предусмотрено наказание в виде штрафа или даже лишение свободы.

За издевательство над животным, нанесение побоев или совершение других насильственных действий налагают штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного. За действия, повлекшие гибель животного, злоумышленнику грозит лишение свободы до 3 лет.

За издевательство на животным с особой жестокостью или в присутствии несовершеннолетних наказывают лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.