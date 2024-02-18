Українцям нагадали про правила утримання домашніх тварин та штраф за порушення

Тварина - це не іграшка, а чимала відповідальність. Всі господарі перед тим, як взяти до себе в сім'ю домашню тварину мають бути ознайомлені з основними правилами утримання чотирилапих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Правила утримання домашніх тварин визначені законом "Про захист тварин від жорстокого поводження" та рішенням КМР "Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками та котами в м. Києві", які встановлюють порядок утримання, використання, визначення ступеня небезпечності в умовах міста, визначають права та обов'язки власників собак і котів.

Основні правила для власників тварин:

Вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди.

Для вигулу обов’язковою є наявність повідка, а також намордника (у разі, якщо порода вашого собаки включена до Переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном).

Обовʼязковим є також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.

Під час вигулу, домашніх тварин не можна залишати без нагляду.

Заборонено вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

За порушення правил вигулу домашніх тварин передбачена адміністративна відповідальність. Загалом порушникові може загрожувати накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією тварин.

Нагадаємо, не так давно українцям дозволили брати своїх домашніх улюбленців до укриття під час повітряної тривоги, однак власники тварин мають дотримуватися кількох умов.

Ми також писали, про поради кінологів, які допоможуть тваринам під час повітряної тривоги та вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.