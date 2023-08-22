"Їхав по всій дорозі": у Києві чоловік на електросамокаті обганяв машини на великій швидкості

У Києві в Дніпровському районі помітили чоловіка на електросамокаті, який їхав зі швидкістю понад 70 кілометрів на годину. До того ж він був абсолютно без будь-якого захисту.

Що відомо про інцидент

Чоловіка помітили на Броварському проспекті.

На відео видно, що чоловік постійно обганяв машини, при цьому небезпечно маневрував на дорозі.

"70 кілометрів на годину їде на самокаті по всій дорозі. Незабаром вони почнуть моргати автомобілям, щоб їх пропускали", - йдеться в повідомленні.

До того ж можна побачити, що на чоловікові відсутні будь-який захист чи принаймні шолом.

Як правильно їздити на електросамокаті

Варто дотримуватися правил, які допоможуть уникнути падіння та аварій:

знайдіть рівну відкриту місцевість, щоб освоїти керування. Надягніть захисне спорядження

візьміться за кермо обома руками та нахиліться вперед. Коли ви будете готові стартувати, відштовхніться сильніше, щоб запустити самокат. Потім швидко поставте другу ногу на самокат

коли двигун активувався, натисніть на газ

спершу дотримуйтесь низької швидкості. Так простіше навчитися тримати рівновагу

на поворотах тренуйтеся повертати кермо. При прискоренні нахиляйтеся вперед, а при гальмуванні назад

Часто гальмо знаходиться на кермі електросамоката. Натискайте на нього повільно, щоб не було різкого гальмування та падіння.

Найнебезпечніше гальмувати на поворотах. Тому сповільнюйтеся заздалегідь, щоб уникнути падіння чи аварійної ситуації.

Кататися на електросамокаті під дощем не варто. При попаданні води ушкоджуються батарея та електроніка. З цієї причини не можна мити самокат на мийці.