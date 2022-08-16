В Киеве владелец самоката упал на оживленной дороге и едва не попал головой под колеса авто (видео)

В Киеве в Дарницком районе в понедельник, 15 августа, произошла авария с участием электросамоката. В частности, владелец двухколесного транспорта упал на проезжую часть, что едва головой не попал под колеса машины.

Так, происшествие случилось на улице Анны Ахматовой.

Патрульные рассказали, что по предварительной информации, пользователь электросамоката не справился с управлением и упал на проезжую часть.

На видео видно, как парень ехал на самокате по оживленной дороге, но в один момент он резко упал на асфальт и его голова оказалась у колес машины.

Впоследствии медики оказали пострадавшему помощь.

Правоохранители призвали владельцев электротранспорта быть внимательными и осторожными и заботиться о своей безопасности. Также они порекомендовали: