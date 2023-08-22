"Ехал по всей дороге": в Киеве мужчина на электросамокате обгонял машины на большой скорости
В Киеве в Днепровском районе заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью более 70 километров в час. К тому же он был совершенно без всякой защиты.
Видео было опубликовано в местном Telegram-канале.
Что известно об инциденте
Мужчину заметили на Броварском проспекте.
На видео видно, что мужчина постоянно обгонял машины, при этом опасно маневрировал на дороге.
"70 километров в час едет на самокате по всей дороге. Вскоре они начнут моргать автомобилям, чтобы их пропускали", - говорится в сообщении.
К тому же можно увидеть, что на мужчине отсутствует какая-либо защита или по крайней мере шлем.
Как правильно ездить на электросамокате
Следует соблюдать правила, которые помогут избежать падения и аварий:
- найдите ровную открытую местность, чтобы освоить управление. Наденьте защитное снаряжение
- возьмитесь за руль обеими руками и наклонитесь вперед. Когда вы будете готовы стартовать, оттолкнитесь сильнее, чтобы запустить самокат. Затем быстро поставьте вторую ногу на самокат
- когда двигатель активировался, нажмите на газ
- для начала соблюдайте низкую скорость. Так проще научиться держать равновесие
- на поворотах тренируйтесь поворачивать руль. При ускорении наклоняйтесь вперед, а при торможении назад
Часто тормоз находится на руле электросамоката. Нажимайте медленно на него, чтобы не было резкого торможения и падения.
Опаснее всего тормозить на поворотах. Поэтому замедляйтесь заранее во избежание падения или аварийной ситуации.
Кататься на электросамокате под дождем не стоит. При попадании воды повреждаются батарея и электроника. По этой же причине нельзя мыть самокат на мойке.
Ранее сообщалось, что в Киеве владелец самоката упал на оживленной дороге и чуть не попал головой под колеса авто.
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