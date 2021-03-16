Киевгаз сделал важное заявление о платежках: уже совсем скоро

В чем суть заявления Киевгаза?

Вскоре киевляне смогут решать сами, какой счет - электронный или бумажный - получать за распределение газа.

"Уже совсем скоро вы сможете самостоятельно выбрать, какой вид счета получать", - обратились представители компании к клиентам.

Все, что нужно сделать, это:

определиться, какая платежка для вас удобнее - электронная или бумажная;

в личном кабинете выбрать нужную опцию.

При этом, потребители газа, которые не зарегистрированы в личном кабинете, и в дальнейшем будут получать бумажные платежки.

В АО "Киевгаз" сделали заявление о платежках за газ (facebook.com/kyivgaz.ua)

Как заплатить за доставку газа онлайн?

Сегодня потребители газа активно платят за потребленные услуги через интернет. Клиенты Киевгаза могут также это сделать в личном кабинете на сайте компании.

Там можно уплатить за распределение газа, передать показания счетчика, загрузить счет, подписаться на его рассылку и проверить информацию о прошлых расчетах.

При этом, если вы не зарегистрированы в личном кабинете, то все равно имеете возможность оплатить услугу транспортировки газа на сайте в разделе "Оплата за услуги". Для этого необходимо знать свой лицевой счет, который указывается в счете, что приходит от Киевгаза.

"Личный кабинет помогает потребителям получать ряд услуг удаленно, поэтому является удобным инструментом для коммуникации с компанией, ведь минимизирует физический контакт с другими людьми и экономит время", - говорят в компании.