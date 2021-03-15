Украинцы существенно сократили потребление газа: сколько сэкономили за год
В 2020 году население Украины использовало 8,2 млрд кубометров метров газа. Это на 14% меньше, чем в 2019 году, когда было потреблено 9,5 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности со ссылкой на оперативные данные НКРЭКУ.
Как отмечается в сообщении, сокращение потребления на 1,3 млрд кубометров означает, что около 220 млн долларов не потрачено на закупку газа.
По данным НКРЭКУ, всего в 2020 году потреблено 24 млрд кубометров газа, что на 6% меньше, чем в 2019 году (25,4 млрд кубометров).
Потребление газа в промышленности уменьшилось на 4% до 7,8 млрд кубометров (с 8,1 млрд кубометров в 2019 году.).
Объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн кубометров, как и в 2019 году.
В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн кубометров (с 7,4 млрд кубометров за 2019 год в 7,6 млрд кубометров за 2020 год).
Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.
Напомним, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).