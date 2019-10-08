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Украинцы назвали источники дополнительного дохода на пенсии

Новости » Экономика    08.10.2019 - 22:10
Украинцы назвали источники дополнительного дохода на пенсии
Фото: пенсионеры (РБК-Украина)

Самым популярным вариантом граждане считают работу на пенсии

Только украинцев (8%) рассчитывают на то, что смогут достойно прожить на государственную пенсию, а 79% считают, что пенсии будет недостаточно. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Украинцы назвали источники дополнительного дохода на пенсии

rb.com.ua

Основной стратегией выживания, позволяющей, преодолеть разрыв между потребностью жить достойно и возможностями, которые для этого предоставляет размер государственной пенсии, большая часть жителей Украины назвали продолжение работы на пенсии (38%).

Далее с большим отрывом следуют помощь детей (11%), накопительная пенсия (8%), сдача в аренду недвижимости (5%), депозит или иные финансовые возможности (5%), доходы от собственного бизнеса (3%) и ряд иных, частота упоминания которых находится в рамках статистической погрешности.

Украинцы назвали источники дополнительного дохода на пенсии

rb.com.ua

Опрос проводился в период 7-16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2019 года украинцы считают, что размер пенсии в Украине должен составлять 11041 грн, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих, составлял 19275 грн.

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