В Киеве женщины-водители не поделили дорогу, устроив эпичное ДТП

В Киеве две женщины устроили эпичное ДТП в Соломенском районе. Авария произошла утром 20 мая на одном из столичных перекрестков.

Об этом информирует в Facebook ресурс dtp.kiev.ua .

Согласно сообщению, авария случилась на перекрестке улиц Николая Голего и Нежинской между автомобилями марок Daihatsu и Ford.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии пострадали только автомобили, а обе девушки-водители остались целы. Впрочем, они так и не смогли прийти к согласию, кто же виновник ДТП.

"Обе по их словам правые. Левых как всегда нет. Без трупов, спасибо!" - подписаны фото.

Фото: ДТП в Киеве в Соломенском районе (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Впрочем, кто прав, а кто виноват - предстоит выяснить правоохранителям.