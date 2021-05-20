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У Києві жінки-водійки не поділили дорогу, влаштувавши епічну ДТП

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Києва, Четвер 20 травня 2021 12:45
У Києві жінки-водійки не поділили дорогу, влаштувавши епічну ДТП Колаж РБК-Україна: у Києві жінки влаштували епічну ДТП
Автор: Світлана Мащенко

У Києві дві жінки влаштували епічну ДТП у Солом'янському районі. Аварія сталася вранці 20 травня на одному зі столичних перехресть.

Про це інформує у Facebook ресурс dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, аварія трапилася на перехресті вулиць Миколи Голего і Ніжинської між автомобілями марок Daihatsu і Ford.

На щастя, в дорожньо-транспортній пригоді постраждали тільки автомобілі, а обидві дівчини-водійки залишилися цілі. Втім, вони так і не змогли дійти згоди, хто ж винуватець ДТП.

"Обидві за їхніми словами праві. Лівих як завжди немає. Без трупів, спасибі!"- підписані фото.

У Києві жінки-водійки не поділили дорогу, влаштувавши епічну ДТП

Фото: ДТП в Києві в Солом'янському районі (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Втім, хто правий, а хто винен - належить з'ясувати правоохоронцям.

Раніше ми писали, що в Києві п'яний водій перевернув бетономішалку, вміст якої вилився на дорогу. Аварія стала причиною величезних заторів у столиці.

Також повідомлялося, що в Сумській області випадковий перехожий помітив у лісосмузі перевернуте авто. Виявилося, що у ньому затиснуло жінку після ДТП, і вона так провела кілька годин. На щастя, постраждала залишилася жива, але в стані шоку.

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