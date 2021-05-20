У Києві жінки-водійки не поділили дорогу, влаштувавши епічну ДТП

У Києві дві жінки влаштували епічну ДТП у Солом'янському районі. Аварія сталася вранці 20 травня на одному зі столичних перехресть.

Про це інформує у Facebook ресурс dtp.kiev.ua .

Згідно з повідомленням, аварія трапилася на перехресті вулиць Миколи Голего і Ніжинської між автомобілями марок Daihatsu і Ford.

На щастя, в дорожньо-транспортній пригоді постраждали тільки автомобілі, а обидві дівчини-водійки залишилися цілі. Втім, вони так і не змогли дійти згоди, хто ж винуватець ДТП.

"Обидві за їхніми словами праві. Лівих як завжди немає. Без трупів, спасибі!"- підписані фото.

Фото: ДТП в Києві в Солом'янському районі (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Втім, хто правий, а хто винен - належить з'ясувати правоохоронцям.