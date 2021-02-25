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В Киеве женщине отказали в обслуживании на украинском языке: хотела подстричь собаку

Автор: Styler

В Киеве разгорается новый языковой скандал. Дело в том, что женщина хотела записать свою собачку в груминг-салон Bruno_Groom, а ей отказали и заявили, что они принципиально не обслуживают украиноязычных клиентов.

Об этом инциденте рассказала жительница Киева Татьяна Шкуратова на своей странице в Facebook.

Женщина заявила, что сообщила уже об этом инциденте уполномоченному по защите государственного языка и написала отзыв о груминг-салоне в Google.

Вчера она зашла к ним специально, чтобы снять на видео их беседу. Женщина хотела, чтобы у нее были доказательства того, что ее не хотят обслуживать на украинском языке.

"Вы же писали отзыв, мы вам сказали, что принципиально не будем обслуживать вас на украинском языке", - сказали женщине.

В интервью украинскому телеканалу Татьяна рассказала, что женщина с груминг-салона приехала в Украину из России.

Языковой скандал в Киеве (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Может сейчас позвонили и записаться на что-то. Конечно на украинском. Запишут? Интересно, какой процент платежеспособных украиноязычных клиентов они согласны потерять? И как далеко пойти в нарушении закона;
  • Вы супер! Побольше бы таких сознательных украинцев, то и Крым был бы наш и на Донбассе было бы спокойно! Спасибо вам!!!
  • Я в шоке. Думаю, что теперь к ним многие тоже принципиально не будут ходить. Таня, ты молодец.
  • Таня, ну ты же видишь, девушка явно хочет, чтобы ее оштрафовали... Эх, видимо придется тебе выполнить это пожелание!

Напомним, языковой скандал на Укрпочте получил продолжение.

Мы также писали о том, что в Днепре официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке и заявила, что лучше будет учить французский.

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