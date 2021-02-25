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У Києві жінці відмовили в обслуговуванні українською мовою: хотіла підстригти собаку

Автор: Styler

У Києві розгорається новий мовний скандал. Річ у тім, що жінка хотіла записати свою собачку в грумінг-салон Bruno_Groom, а їй відмовили і заявили, що вони принципово не обслуговують україномовних клієнтів.

Про цей інцидент розповіла мешканка Києва Тетяна Шкуратова на своїй сторінці в Facebook.

Жінка заявила, що вже повідомила про цей інцидент уповноваженого із захисту державної мови і написала відгук про грумінг-салон в Google.

Вчора вона зайшла до них спеціально, щоб зняти на відео їх бесіду. Жінка хотіла, щоб у неї були докази того, що її не хочуть обслуговувати українською мовою.

"Ви ж писали відгук, ми вам сказали, що принципово не будемо обслуговувати вас українською мовою", - сказали жінці.

В інтерв'ю українському телеканалу Тетяна розповіла, що жінка з грумінг-салону приїхала в Україну з Росії.

Мовний скандал в Києві (відео: YouTube)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Може зараз подзвонили і записатися на щось. Звичайно українською. Запишуть? Цікаво, який відсоток платоспроможних україномовних клієнтів вони згодні втратити? І як далеко піти у порушенні закону;
  • Ви супер! Побільше б таких свідомих українців, то і Крим був би наш, і на Донбасі було б спокійно! Дякую вам!!!
  • Я в шоці. Думаю, що тепер до них багато теж принципово не будуть ходити. Таня, ти молодець.
  • Таня, ну ти ж бачиш, дівчина явно хоче, щоб її оштрафували... Ех, мабуть, доведеться тобі виконати це побажання!

Нагадаємо, мовний скандал на Укрпошті отримав продовження.

Ми також писали про те, що в Дніпрі офіціантка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою і заявила, що краще буде вчити французьку.

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