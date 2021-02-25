У Києві жінці відмовили в обслуговуванні українською мовою: хотіла підстригти собаку

Жінка заявила, що вже повідомила про цей інцидент уповноваженого із захисту державної мови і написала відгук про грумінг-салон в Google.

Вчора вона зайшла до них спеціально, щоб зняти на відео їх бесіду. Жінка хотіла, щоб у неї були докази того, що її не хочуть обслуговувати українською мовою.

"Ви ж писали відгук, ми вам сказали, що принципово не будемо обслуговувати вас українською мовою", - сказали жінці.

В інтерв'ю українському телеканалу Тетяна розповіла, що жінка з грумінг-салону приїхала в Україну з Росії.

Мовний скандал в Києві (відео: YouTube)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.