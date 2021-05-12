В Киеве женщина родила возле станции метро: в сети поздравляют мать

Сегодня, 12 мая, в Киеве женщина начала рожать ребенка в переходе на станции метро "Лесная". У нее родился мальчик. Сейчас счастливая мама с малышом находятся в больнице.

Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook .

Она также вспомнила, что в 2014 году был уже подобный случай. Тогда пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Роды приняли работницы метро и полицейские.

"Мальчик! Женщину с младенцем забрала скорая. Оба чувствуют себя хорошо", - отметила Макогон.

Напомним, гинеколог, доктор медицинских наук Ольга Булавенко, рассказала о многоплодной беременности. При этом она назвала несколько факторов, которые влияют на это.

Мы также писали о том, что в Ровно женщина родила уже 19-го ребенка.