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В Киеве женщина родила возле станции метро: в сети поздравляют мать

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 12 мая, в Киеве женщина начала рожать ребенка в переходе на станции метро "Лесная". У нее родился мальчик. Сейчас счастливая мама с малышом находятся в больнице.

Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook.

"Мальчик! Женщину с младенцем забрала скорая. Оба чувствуют себя хорошо", - отметила Макогон.

Она также вспомнила, что в 2014 году был уже подобный случай. Тогда пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Роды приняли работницы метро и полицейские.

Пользователи сети прокомментировали эту новость.

  • Главное, чтобы здоровенький. Проездной выдадите пожизненный?
  • Я слышал, что таким детям выдают пожизненный ВИП проездной на бесплатный проезд;
  • Это будет лучшая пиар-кампания;
  • Я сначала подумала, что это та же самая пассажирка, что и в 2014. Хорошо, что все закончилось хорошо;
  • Класс, пусть растет здоровый, а о проездном, то было бы прикольно;
  • Метрослав;
  • Поздравления!

Напомним, гинеколог, доктор медицинских наук Ольга Булавенко, рассказала о многоплодной беременности. При этом она назвала несколько факторов, которые влияют на это.

Мы также писали о том, что в Ровно женщина родила уже 19-го ребенка.

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