RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві жінка народила біля станції метро: у мережі вітають матір

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 12 травня, в Києві жінка почала народжувати дитину в переході на станції метро "Лісова". У неї народився хлопчик. Зараз щаслива мама з малюком знаходяться в лікарні.

Про це повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Хлопчик! Жінку з немовлям забрала швидка. Обидва почуваються добре", - зазначила Макогон.

Вона також згадала, що в 2014 році був вже подібний випадок. Тоді пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Пологи прийняли працівниці метро і поліцейські.

Користувачі Мережі прокоментували цю новину.

  • Головне, щоб здоровенький. Проїзний видасте довічний?
  • Я чув, що таким дітям видають довічний ВІП проїзний на безкоштовний проїзд;
  • Це буде найкраща піар-кампанія;
  • Я спочатку подумала, що це та ж сама пасажирка, що і в 2014. Добре, що все закінчилося добре;
  • Клас, нехай росте здоровий, а про проїзний, то було б прикольно;
  • Метрослав;
  • Привітання!

Нагадаємо, гінеколог, доктор медичних наук Ольга Булавенко, розповіла про багатоплідну вагітність. При цьому вона назвала кілька факторів, які впливають на це.

Ми також писали про те, що в Рівному жінка народила вже 19-ту дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київроды