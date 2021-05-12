У Києві жінка народила біля станції метро: у мережі вітають матір

Сьогодні, 12 травня, в Києві жінка почала народжувати дитину в переході на станції метро "Лісова". У неї народився хлопчик. Зараз щаслива мама з малюком знаходяться в лікарні.
Про це повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон на своїй сторінці в Facebook.
"Хлопчик! Жінку з немовлям забрала швидка. Обидва почуваються добре", - зазначила Макогон.
Вона також згадала, що в 2014 році був вже подібний випадок. Тоді пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Пологи прийняли працівниці метро і поліцейські.
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Нагадаємо, гінеколог, доктор медичних наук Ольга Булавенко, розповіла про багатоплідну вагітність. При цьому вона назвала кілька факторів, які впливають на це.
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