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У Києві жінка народила біля станції метро: у мережі вітають матір

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Київ, Середа 12 травня 2021 22:03
У Києві жінка народила біля станції метро: у мережі вітають матір Фото: новонароджений (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 12 травня, в Києві жінка почала народжувати дитину в переході на станції метро "Лісова". У неї народився хлопчик. Зараз щаслива мама з малюком знаходяться в лікарні.

Про це повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Хлопчик! Жінку з немовлям забрала швидка. Обидва почуваються добре", - зазначила Макогон.

Вона також згадала, що в 2014 році був вже подібний випадок. Тоді пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Пологи прийняли працівниці метро і поліцейські.

Користувачі Мережі прокоментували цю новину.

  • Головне, щоб здоровенький. Проїзний видасте довічний?
  • Я чув, що таким дітям видають довічний ВІП проїзний на безкоштовний проїзд;
  • Це буде найкраща піар-кампанія;
  • Я спочатку подумала, що це та ж сама пасажирка, що і в 2014. Добре, що все закінчилося добре;
  • Клас, нехай росте здоровий, а про проїзний, то було б прикольно;
  • Метрослав;
  • Привітання!

Нагадаємо, гінеколог, доктор медичних наук Ольга Булавенко, розповіла про багатоплідну вагітність. При цьому вона назвала кілька факторів, які впливають на це.

Ми також писали про те, що в Рівному жінка народила вже 19-ту дитину.

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