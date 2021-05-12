У Києві жінка народила біля станції метро: у мережі вітають матір
Сьогодні, 12 травня, в Києві жінка почала народжувати дитину в переході на станції метро "Лісова". У неї народився хлопчик. Зараз щаслива мама з малюком знаходяться в лікарні.
Про це повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон на своїй сторінці в Facebook.
"Хлопчик! Жінку з немовлям забрала швидка. Обидва почуваються добре", - зазначила Макогон.
Вона також згадала, що в 2014 році був вже подібний випадок. Тоді пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Пологи прийняли працівниці метро і поліцейські.
Користувачі Мережі прокоментували цю новину.
- Головне, щоб здоровенький. Проїзний видасте довічний?
- Я чув, що таким дітям видають довічний ВІП проїзний на безкоштовний проїзд;
- Це буде найкраща піар-кампанія;
- Я спочатку подумала, що це та ж сама пасажирка, що і в 2014. Добре, що все закінчилося добре;
- Клас, нехай росте здоровий, а про проїзний, то було б прикольно;
- Метрослав;
- Привітання!
Нагадаємо, гінеколог, доктор медичних наук Ольга Булавенко, розповіла про багатоплідну вагітність. При цьому вона назвала кілька факторів, які впливають на це.
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