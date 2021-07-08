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В Киеве женщина провалилась в яму с кипятком: едва не сварилась (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" пожилая женщина провалилась в яму с кипятком.

Видео опубликовали в Telegram-канале KIEVMAP.

О событии, которое произошло 8 июля, рассказала киевлянка, что вместе с другими прохожими помогала женщине выбраться из ловушки.

"Кипяток, плачь, я на каблуках. Это история о том, как мы спасали женщину, которая провалилась под землю", - пишет очевидица происшествия.

Порыв трубы произошел возле многоэтажного дома на участке между стоянкой и дорогой. Пока неизвестно, как сильно пострадала женщина.

Сообщается, что асфальт провалился прямо под ее ногами.

Ранее мы сообщали, что в Киеве прямо посреди улицы образовался бассейн. Так, на улице Жилянской произошло ЧП. Отмечается, что ситуация очень опасная, ведь в дыру могут провалиться.

Также в столице произошло серьезное ЧП. На улице Пушкинской масштабно прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.

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