У Києві жінка провалилася до ями з окропом: ледь не зварилася (відео)

Про подію, яка сталася 8 липня, розповіла киянка, що разом з іншими перехожими допомагала жінці вибратися з пастки.

"Окріп, плач, я на підборах. Це історія про те, як ми рятували жінку, яка провалилася під землю", - пише очевидиця події.

Порив труби стався біля багатоповерхового будинку на ділянці між стоянкою і дорогою. Наразі невідомо, як сильно постраждала жінка.

Повідомляється, що асфальт провалився прямо під її ногами.