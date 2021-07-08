RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві жінка провалилася до ями з окропом: ледь не зварилася (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" жінка похилого віку провалилася до ями з окропом.

Відео опублікували в Telegram-каналі KIEVMAP.

Про подію, яка сталася 8 липня, розповіла киянка, що разом з іншими перехожими допомагала жінці вибратися з пастки.

"Окріп, плач, я на підборах. Це історія про те, як ми рятували жінку, яка провалилася під землю", - пише очевидиця події.

Порив труби стався біля багатоповерхового будинку на ділянці між стоянкою і дорогою. Наразі невідомо, як сильно постраждала жінка.

Повідомляється, що асфальт провалився прямо під її ногами.

Раніше ми повідомляли, що у Києві просто посеред вулиці утворився басейн. Так, на вулиці Жилянській сталася НП. Зазначається, що ситуація дуже небезпечна, адже в дірку можуть провалитися.

Також у столиці сталася серйозна НП. На вулиці Пушкінській масштабно прорвало трубу так, що потоки хлинули через всю вулицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
прорыв