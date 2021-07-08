В Киеве прямо посреди улицы образовался бассейн (видео)
Фото: В Киеве посреди улицы произошло ЧП (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
В Киеве 8 июля посреди центра города произошло ЧП. На улице Жилянской прямо посреди проезжей части образовался бассейн.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что ЧП произошло по адресу Жилянская, 34.
"Жарко, бассейн заказывали?" - прокомментировали видео.
В Киеве посреди улицы образовался бассейн (facebook.com/KyivOperativ)
Отметим, что данная ситуация очень опасная, в такую дыру в асфальте может кто-то провалиться. В комментариях пользователи отреагировали на ЧП.
- Бульк и нет асфальта!
- Нельзя сделать, как в Чернигове? Перекрывать улицу за улицей, менять полностью всю коммуникацию.
- Видно мама не учила в детстве, что нельзя ходить по тонкому асфальту.
- Я боюсь таких провалов....реально человек может идти и просто провалиться хз куда. Жесть.
- Там же палка торчит и кусок ленты, видно же, что туда точно ходить не надо.
- Земля уходит из-под ног.
- При таких темпах застройки и нагрузку на старую инфраструктуру и полном игнорировании норм и здравого смысла это такие бледные цветы. Будет гораздо масштабнее и регулярнее.
Как мы писали ранее, в центре Киева произошло серьезное ЧП (видео).