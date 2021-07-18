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В Киеве женщина протаранила будку парковщика, которая упала на авто: фото и видео инцидента

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 18 июля, в Киеве женщина на автомобиле KIA врезалась в здание ТЦ "Район", который находится на Троещине на улице Николая Лаврухина, 4. Она растерялась, сдала назад и протаранила будку парковщика. После чего будка упала на выезжающий из ТРЦ Volkswagen.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

В Киеве женщина протаранила будку парковщика (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Только после нескольких ударов женщина прекратила попытки выехать. К счастью, никто из людей не пострадал.

В Киеве женщина протаранила будку парковщика (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Мы все же рекомендуем получать хотя бы минимальные навыки вождения перед покупкой водительских прав. Спасибо", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • А кто-то может нарисовать схему, как она въехала именно в такую позицию?
  • Почти каждый день бываю в "Районе". Просто не понимаю, как это можно было сделать! Там или вперед, или назад и все!
  • Тот что в будке, сиделец, запомнит этот жаркий июльский день на всю свою жизнь, как и владелец Фольксвагена!
  • Совсем не смешно, у нас у каждого второго купленные права, поэтому и на дорогах происходит невесть что. Правил не знают, водить транспорт не умеют, а в результате - загубленные жизни, искалеченные судьбы. Печально, на права тратятся такие средства, и никто не задумывается, а что дальше;
  • Бедный водитель фольца, даже не ожидал утром на такое.

Напомним, телеведущая Соломия Витивицкая показала, как выглядит после ДТП в Киеве.

Мы также писали о том, что на Прикарпатье произошло эпичное ДТП с участием обычного и железного коней.

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КиевДТП