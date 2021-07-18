У Києві жінка протаранила будку паркувальника, яка впала на авто: фото і відео інциденту

Сьогодні, 18 липня, в Києві жінка на автомобілі KIA врізалася в будівлю ТЦ "Район", який знаходиться на Троєщині на вулиці Миколи Лаврухіна, 4. Вона розгубилася, здала назад і протаранила будку паркувальника. Після чого будка впала Volkswagen, який виїжджав з ТРЦ.
Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.
У Києві жінка протаранила будку паркувальника (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Тільки після декількох ударів жінка припинила спроби виїхати. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
У Києві жінка протаранила будку паркувальника (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Ми все ж рекомендуємо отримувати хоча б мінімальні навички водіння перед покупкою водійських прав. Спасибі", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
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