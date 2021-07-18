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У Києві жінка протаранила будку паркувальника, яка впала на авто: фото і відео інциденту

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 18 липня, в Києві жінка на автомобілі KIA врізалася в будівлю ТЦ "Район", який знаходиться на Троєщині на вулиці Миколи Лаврухіна, 4. Вона розгубилася, здала назад і протаранила будку паркувальника. Після чого будка впала Volkswagen, який виїжджав з ТРЦ.

Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

У Києві жінка протаранила будку паркувальника (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Тільки після декількох ударів жінка припинила спроби виїхати. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

У Києві жінка протаранила будку паркувальника (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Ми все ж рекомендуємо отримувати хоча б мінімальні навички водіння перед покупкою водійських прав. Спасибі", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • А хтось може намалювати схему, як вона в'їхала саме в таку позицію?
  • Майже кожен день буваю в "Районі". Просто не розумію, як це можна було зробити! Там або вперед, або назад і все!
  • Той що в будці, паркувальник, запам'ятає цей жаркий липневий день на все своє життя, як і власник Фольксвагена!
  • Зовсім не смішно, у нас у кожного другого куплені права, тому і на дорогах відбувається казна-що. Правил не знають, водити транспорт не вміють, а в результаті - загублені життя, скалічені долі. Сумно, на права витрачаються такі кошти, і ніхто не замислюється, а що далі;
  • Бідний водій Фольца, навіть не очікував вранці на таке.

Нагадаємо, телеведуча Соломія Вітівіцкая показала, як виглядає після ДТП в Києві.

Ми також писали про те, що на Прикарпатті трапилася епічна ДТП за участю звичайного і залізного коней.

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КиївДТП