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В Киеве женщина попала под трамвай и погибла на месте (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве женщина попала под трамвай, и полученные травмы оказались смертельными - она погибла на месте. Авария произошла на улице Кирилловская сегодня днем.

Об этом 24 ноября передает "Оперативный" на Facebook-странице.

Отмечается, что женщина в возрасте 50-55 лет выходила из магазина на Кирилловской, 160, и стала переходить дорогу прямо через колеи, не смотря по сторонам.

В этот момент проезжал трамвай №16. Водитель общественного транспорта не смог затормозить вовремя, и после столкновения с человеком в итоге остановился только через 15-20 метров.

Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Сообщается, что водитель трамвая находится в шоковом состоянии в карете "скорой".

На месте работают правоохранители, детали и обстоятельства ДТП выясняются.

В Киеве на Кирилловской женщина попала под трамвай (фото: скриншот)

После происшествия на данном отрезке дороги трамваи на время приостановили движение в обоих направлениях.

В сети опубликовали видео с места ДТП.

Видео: в Киеве женщина попала под трамвай и погибла 24 ноября

Ранее сообщалось, что в ноябре в Одессе под колесами трамвая погиб 26-летним боксер, который был чемпионом Украины.

Также мы писали, что около недели назад в Киеве грузовой микроавтобус врезался в трамвай с пассажирами.

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КиевДТП