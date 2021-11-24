У Києві жінка потрапила під трамвай і загинула на місці (відео)

У Києві жінка потрапила під трамвай, і отримані травми виявилися смертельними - вона загинула на місці. Аварія сталася на вулиці Кирилівська сьогодні вдень.
Про це 24 листопада передає "Оперативний" на Facebook-сторінці.
Зазначається, що жінка у віці 50-55 років виходила з магазину на Кирилівській, 160, і стала переходити дорогу прямо через колії, не дивлячись по сторонах.
У цей момент проїжджав трамвай №16. Водій громадського транспорту не зміг загальмувати вчасно, і після зіткнення з людиною в результаті зупинився тільки через 15-20 метрів.
Медики, які приїхали, констатували смерть жінки.
Повідомляється, що водій трамвая знаходиться в шоковому стані в кареті "швидкої".
На місці працюють правоохоронці, деталі та обставини ДТП з'ясовуються.
У Києві на Кирилівській жінка потрапила під трамвай (фото: скріншот)
Після події на даному відрізку дороги трамваї на час призупинили рух в обох напрямках.
У мережі опублікували відео з місця ДТП.
Відео: у Києві жінка потрапила під трамвай і загинула 24 листопада
Раніше повідомлялося, що в листопаді в Одесі під колесами трамвая загинув 26-річним боксер, який був чемпіоном України.
Також ми писали, що близько тижня тому в Києві вантажний мікроавтобус врізався в трамвай з пасажирами.