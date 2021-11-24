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У Києві жінка потрапила під трамвай і загинула на місці (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Києві жінка потрапила під трамвай, і отримані травми виявилися смертельними - вона загинула на місці. Аварія сталася на вулиці Кирилівська сьогодні вдень.

Про це 24 листопада передає "Оперативний" на Facebook-сторінці.

Зазначається, що жінка у віці 50-55 років виходила з магазину на Кирилівській, 160, і стала переходити дорогу прямо через колії, не дивлячись по сторонах.

У цей момент проїжджав трамвай №16. Водій громадського транспорту не зміг загальмувати вчасно, і після зіткнення з людиною в результаті зупинився тільки через 15-20 метрів.

Медики, які приїхали, констатували смерть жінки.

Повідомляється, що водій трамвая знаходиться в шоковому стані в кареті "швидкої".

На місці працюють правоохоронці, деталі та обставини ДТП з'ясовуються.

У Києві на Кирилівській жінка потрапила під трамвай (фото: скріншот)

Після події на даному відрізку дороги трамваї на час призупинили рух в обох напрямках.

У мережі опублікували відео з місця ДТП.

Відео: у Києві жінка потрапила під трамвай і загинула 24 листопада

Раніше повідомлялося, що в листопаді в Одесі під колесами трамвая загинув 26-річним боксер, який був чемпіоном України.

Також ми писали, що близько тижня тому в Києві вантажний мікроавтобус врізався в трамвай з пасажирами.

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КиївДТП