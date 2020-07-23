В Киеве женщина на Mercedes ездила по тротуару и сбила велосипедиста (видео)

В Киеве женщина за рулем авто совершила наезд на велосипедиста прямо на тротуаре. Инцидент произошел днем 23 июля на улице Большая Васильковская, 65, недалеко от станции метро "Олимпийская".

Видео с места опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Отмечается, что женщина-водитель на Mercedes (номерные знаки AA2554KP) сначала проигнорировала правила дорожного движения и двигалась по тротуару, где сбила велокурьера.

На кадрах видно, как перед колесами машины лежит велосипед, а парень - сотрудник службы доставки - возмущается и хочет сфотографировать автохамку.

"Мало того, что по тротуару, так еще и сбили...", - слышны слова прохожих.

В это время водитель решила "спугнуть" велосипедиста и на мгновение нажала на педаль газа. Курьер, убрав свой смартфон, поспешил поднять байк и отодвинуть от машины в сторону.

Видео: В Киеве автохамка сбила велосипедиста на тротуаре

В сети развернулись горячие споры о том, имеет ли право водитель заезжать на тротуар и парковать авто и ездить там вообще. Другие отмечают, что на ролике не показан момент наезда на велосипедиста, а только уже картина постфактум. Третьи вообще иронизируют над инцидентом.

Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось, что в киевском парке хулиганы изувечили припаркованные велосипеды, и сеть пришла в ярость.

Напомним, что вчера в Харькове полицейские врезались в "скорую" с пациентом.