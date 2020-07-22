В киевском парке хулиганы изувечили припаркованные велосипеды: сеть пришла в ярость
Киев, Среда 22 июля 2020 16:47
Новина українською
Велосипеды в Киеве были изувечены в парке на Троещине (коллаж: РБК-Украина)
В парке на Троещине хулиганы изувечили велосипеды
В среду, 22 июля, утром жители Троещины обнаружили 15 велосипедов, которые изувеченные лежали на земле, недалеко от места парковки. Данные велосипеды являлись прокатными и стояли на парковке выше забора.
Повреждения велосипедов оценивается примерно в 25 тысяч гривен. В данный момент ищутся свидетели ночного вандализма. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Изувеченные велосипеды в парке на Троещине (фото: facebook.com/KyivOperativ)
"Ни один из наших президентов этого не делал. Из соседних стран тоже. Это сделали наши граждане-вандалы, которые наверняка знают, что такое Европа. По крайней мере где-то слышали", - говорится в сообщении.
Изувеченные велосипеды в парке на Троещине (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также бурно отреагировали на действия вандалов.
- Так, а что вы хотели? Не с нашими людьми так это все делать. Недавно проезжал в районе Индустриального моста и видел эти же велики. Думаю, а где человек, который сдает их на прокат? Приехал домой, почитал, как и что, о да думаю недолго будет музыка играть! Ну вот и первая ласточка. А что вы хотели? Та не готовы у нас люди к таким супер нанотехнологиям и без присмотра!
- И эти люди в Европу хотят. В Европе самокаты электрические стоят на улице, и никто не трогает, а тут...
- Скоты! Или один скот!
- Троещина это не Европа!
- Жаль, что эти придурковатые ходят с нами рядом. Но нормальных людей все равно большинство;
- И нам жить в стране с такими даунами;
- Колхоз крепчает;
- Конченый, тупой, народ. Биомусор, по сравнению с иностранными государствами;
- Ждем продолжения когда их найдут и заставят отрабатывать на общественных работах, пошел за попкорном…
Скриншоты с Facebook
Напомним, под Киевом пьяная компания напала на ветерана АТО и его маму.
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