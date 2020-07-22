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В Харькове полицейские врезались в "скорую" с пациентом (видео)

Харьков, Среда 22 июля 2020 23:51
В Харькове полицейские врезались в "скорую" с пациентом (видео)
Полиция в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове произошло ДТП с участием авто полицейских и кареты скорой помощи

В Харькове патрульные на авто врезались в машину "скорой" помощи, в которой находился пациент. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Академика Павлова возле торгового центра "Бабарашово".

Об этом 22 июля сообщили в паблике "ХТЗ и весь Харьков" в Facebook.

Также в сети опубликовали видео с места ДТП.

Отмечается, что после аварии приехала еще одна бригада медиков, чтобы забрать человека, которого транспортировали на "скорой" в больницу.

Машина Toyota Prius патрульной полиции, очевидно, не разминулась на повороте с экипажем, и совершила наезд на карету "скорой" медпомощи, ударив автобус Peugeot Boxer в бок.

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

"Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области", - об этом в пресс-службе патрульной полиции области сообщили журналистам Харків Times.

По предварительной информации, машины ехали со включенными спецсигналами.

Видео: В Харькове патрульные врезались в "скорую" возле рынка "Барабашово"

Ранее сообщалось, что под Киевом женщину с коляской сбило авто прямо на переходе.

Напомним, что недавно в Ужгороде произошло ДТП со "скорой" с тремя пострадавшими.

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Новости Украины ДТПХарьковполицияпатрульная службаскорая помощь
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