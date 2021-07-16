В Киеве женщина хотела выпрыгнуть из окна: висела вверх ногами (видео)

В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна на улице Бориспольской, 34.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас".
Так, инцидент произошел сегодня, 16 июля, на улице Бориспольской, 34.
На видео видно, что женщина висела вверх ногами. Ее поймали патрульные.
В то же время она сопротивлялась и пыталась вырваться.
В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.
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