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В Киеве женщина хотела выпрыгнуть из окна: висела вверх ногами (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна на улице Бориспольской, 34.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Так, инцидент произошел сегодня, 16 июля, на улице Бориспольской, 34.

На видео видно, что женщина висела вверх ногами. Ее поймали патрульные.

В то же время она сопротивлялась и пыталась вырваться.

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.

  • На Рембазе чудят, от жары и проблем у людей крыша едет;
  • Похоже на то, что действительно психика у людей не выдерживает;
  • Реально жара людей сводит с ума;
  • С третьего этажа? Она решила поломанной в больнице поваляться пол года? А если честно, то не могу понять, как полиция успевает приехать, вскрыть дверь и поймать человека. Видимо, просто человек "кричит" о помощи, не желая в реальности самоубийства.

Ранее мы сообщали, что в Ужгороде школьник упал с перил набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили иномарку и оставили жуткий подарок.

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Киевсамоубийство