У Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна: висіла догори ногами (відео)

У Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна на вулиці Бориспільській, 34.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Сейчас".
Так, інцидент трапився сьогодні, 16 липня, на вулиці Бориспільській, 34.
На відео видно, що жінка висіла догори ногами. Її спіймали патрульні.
Водночас вона пручалася та намагалася вирватися.
У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.
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