У Києві зелену зону перетворили на звалище сміття

У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

У Києві територію між двома озерами засипали сміттям

У Києві на Осокорках територію між двома озерами Небреж і Тагле, яку хочуть зробити ландшафтним заказником, перетворили на звалище для сміття. Люди там викидають гнилі овочі і фрукти разом з коробками.

Територія, з якої роблять звалище, є зоною охоронюваних ландшафтів. Про це розповів Євген Василенко на своїй сторінці в Facebook.

Він також опублікував відповідні фотографії, які вразили користувачів мережі.

У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

"Озера на Осокорках – територія, яку намагаються зробити ландшафтним заповідником. Територія, яка є зоною охоронюваних ландшафтів. Гори сміття тільки збільшуються. Ось, наприклад, викидають з машини прострочені овочі-фрукти разом з упаковуванням", – написав Василенко.

У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

На запитання в мережі, чи викликав він поліцію, Євген відповів, що ні, оскільки у нього не було на це часу.

У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

Ось як на викид сміття відреагували в мережі.

Так це, мабуть, добрива!?

От муди*о!

Подивіться на його обличчя. Йому 30. Говорили, що нове покоління, яке не знало радянської влади, буде краще.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, у Києві біля метро "Харківська" утворилося справжнє звалище, яке залишили продавці.

Раніше повідомлялося про те, що узбережжі Криму повністю потонув у смітті.

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Автор: Роман Мирончук