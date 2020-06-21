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У Києві зелену зону перетворили на звалище сміття

STYLERЖиття    21.06.2020 - 07:14
У Києві зелену зону перетворили на звалище сміття
У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

У Києві територію між двома озерами засипали сміттям

У Києві на Осокорках територію між двома озерами Небреж і Тагле, яку хочуть зробити ландшафтним заказником, перетворили на звалище для сміття. Люди там викидають гнилі овочі і фрукти разом з коробками.

Територія, з якої роблять звалище, є зоною охоронюваних ландшафтів. Про це розповів Євген Василенко на своїй сторінці в Facebook.

Він також опублікував відповідні фотографії, які вразили користувачів мережі.

У Києві зелену зону перетворили на звалище сміття

У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

"Озера на Осокорках – територія, яку намагаються зробити ландшафтним заповідником. Територія, яка є зоною охоронюваних ландшафтів. Гори сміття тільки збільшуються. Ось, наприклад, викидають з машини прострочені овочі-фрукти разом з упаковуванням", – написав Василенко.

У Києві зелену зону перетворили на звалище сміття

У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

На запитання в мережі, чи викликав він поліцію, Євген відповів, що ні, оскільки у нього не було на це часу.

У Києві зелену зону перетворили на звалище сміття

У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

Ось як на викид сміття відреагували в мережі.

  • Так це, мабуть, добрива!?
  • От муди*о!
  • Подивіться на його обличчя. Йому 30. Говорили, що нове покоління, яке не знало радянської влади, буде краще.

У Києві зелену зону перетворили на звалище сміття

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, у Києві біля метро "Харківська" утворилося справжнє звалище, яке залишили продавці.

Раніше повідомлялося про те, що узбережжі Криму повністю потонув у смітті.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Київсвалка
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