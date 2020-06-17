В Киеве возле метро образовалась свалка: кто оставил "подарки"

В столице возле метро "Харьковская" оставили кучи мусора
В Киеве возле метро "Харьковская" образовалась настоящая свалка. Кучи мусора оставили после себя продавцы, которые незаконно здесь торговали. В результате вход в подземный переход почти заблокирован из-за картонных ящиков из-под овощей и фруктов.
Об этом вопиющем случае сообщили на странице "Дарниця Live" в Facebook.
"Подарки от стихийной торговли на метро "Харьковская", - подписали фотографию в сети.
Судя по фото, на улице находится и небольшая урна, но ее объем слишком мал, чтобы утилизировать весь мусор.
Кучи мусора возле метро "Харьковская" в Киеве (фото: facebook.com/darnica.live1)
В комментариях украинцы отметили, что если торговцы стоят здесь каждый день, значит кому-то это выгодно и кто-то получает от них деньги. Также люди сошлись во мнении, что по вечерам возле этой станции метро постоянно такая ситуация.
Как мы ранее сообщали, в Украине назревает серьезная экологическая катастрофа.
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Автор: Людмила Жукова