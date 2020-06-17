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В Киеве возле метро образовалась свалка: кто оставил "подарки"

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 10:50
В Киеве возле метро образовалась свалка: кто оставил "подарки"
В Киеве возле метро образовалась свалка (коллаж РБК-Украина)

В столице возле метро "Харьковская" оставили кучи мусора

В Киеве возле метро "Харьковская" образовалась настоящая свалка. Кучи мусора оставили после себя продавцы, которые незаконно здесь торговали. В результате вход в подземный переход почти заблокирован из-за картонных ящиков из-под овощей и фруктов.

Об этом вопиющем случае сообщили на странице "Дарниця Live" в Facebook.

"Подарки от стихийной торговли на метро "Харьковская", - подписали фотографию в сети.

Судя по фото, на улице находится и небольшая урна, но ее объем слишком мал, чтобы утилизировать весь мусор.

В Киеве возле метро образовалась свалка: кто оставил &quot;подарки&quot;Кучи мусора возле метро "Харьковская" в Киеве (фото: facebook.com/darnica.live1)

В комментариях украинцы отметили, что если торговцы стоят здесь каждый день, значит кому-то это выгодно и кто-то получает от них деньги. Также люди сошлись во мнении, что по вечерам возле этой станции метро постоянно такая ситуация.

  • Якщо вони там стоять і їх ніхто не чіпає, то комусь вони сплачують за це (башляють). Ось чому там і на другій стороні м. Харківської завжди такий срач.
  • Да станція метро одна из самих "ядовитих." Если не может власть навести порядок даже здесь - что говорить об остальной стране.
  • Тут по ходу всех все устраивает!!! Биомасса !
  • Кожний вечір таке.

Как мы ранее сообщали, в Украине назревает серьезная экологическая катастрофа.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Киевмусор
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