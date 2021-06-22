В Киеве завелся "сладкий" аферист: фото работодателя-кидалы

Как сообщила киевлянка Снежана Рогочая, с ней по поводу трудоустройства связался некто Александр, позвонив с номера 098 286 8186, назвался управляющим в одном из ресторанов, и пригласил на собеседование.

Договорившись о дате и времени, девушка отправилась на встречу.

"Итак, сегодня подъезжаю на "Дружбы народов", там где "Липки" ресторан. Звонит Александр, и просит зайти по дороге в магазин, так как дети пришли, и купить две коробки конфет. Официанты заняты, а я как подойду - он отдаст", - описала ситуацию Снежана.

На удивление - мол, а если у нее нет с собой денег, мужчина предложил сбросить ей сумму на карточку. Но средства у девушки были, она зашла в супермаркет и купила конфеты. Затем со сладостями поднялась в ресторан и спросила у официанта, где Александр. Однако работник заведения сразу заулыбался, и сказал, что "таких с конфетами много приходит".

"Я была в шоке, не описать словами. В итоге естественно такого нет у них, он много уже облапошил людей - спрашивает карту, потом снимает оттуда деньги или сами переводят, а он - мол, я сейчас отдам. И тоже с конфет начинается", - возмущается киевлянка.

Сладости девушка вернула, а потом перезвонила "работодателю".

"Спрашиваю: "А вы где"? А он: "Сейчас из кабинета выйду", - продолжил обманывать он.

Жительница столицы в общении с работниками ресторана выяснила, что их аниматор из-за этого Александра "попала на деньги" на 800 гривен.

"Просто хочу предупредить. В любом случае неприятная ситуация. Вот еще Вайбер - он адрес отправлял. Успела скрин сделать, так как фото уже нет", - написала девушка.

В Киеве промышляет аферист "работодатель" (фото: facebook.com/groups / "Аферисты в Украине)