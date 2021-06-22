У Києві завівся "солодкий" аферист: фото роботодавця-кидали

Як повідомила киянка Сніжана Рогоча, з нею з приводу працевлаштування зв'язався якийсь Олександр, зателефонувавши з номера 098 286 8186, назвався керуючим в одному з ресторанів, і запросив на співбесіду.

Домовившись про дату і час, дівчина вирушила на зустріч.

"Отже, сьогодні під'їжджаю на "Дружби народів", там де "Липки" ресторан. Дзвонить Олександр, і просить зайти по дорозі в магазин, оскільки діти прийшли, і купити дві коробки цукерок. Офіціанти зайняті, а я як підійду - він віддасть", - описала ситуацію Сніжана.

На подив - мовляв, а якщо у неї немає з собою грошей, чоловік запропонував скинути їй суму на картку. Але кошти у дівчини були, вона зайшла в супермаркет і купила цукерки. Потім з солодощами піднялася в ресторан і запитала в офіціанта, де Олександр. Однак працівник закладу відразу заусміхався, та сказав, що "таких з цукерками багато приходить".

"Я була в шоці, не описати словами. У підсумку природно такого немає у них, він багато вже обдурив людей - запитує карту, потім знімає звідти гроші або самі переводять, а він - мовляв, я зараз віддам. І теж з цукерок починається", - обурюється киянка.

Солодощі дівчина повернула, а потім передзвонила "роботодавцю".

"Питаю: "А ви де"? А він: "Зараз з кабінету вийду", - продовжив обманювати він.

Мешканка столиці у спілкуванні з працівниками ресторану з'ясувала, що їхній аніматор через цього Олександра "попала на гроші" на 800 гривень.

"Просто хочу попередити. У будь-якому випадку неприємна ситуація. Ось ще Вайбер - він адресу відправляв. Встигла скрін зробити, позаяк фото вже немає", - написала дівчина.

У Києві промишляє аферист "роботодавець" (фото: facebook.com/groups / "Аферисти в Україні)