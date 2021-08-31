В Киеве накануне 1 сентября серьезно затопило студенческое общежитие: потоки воды летели с потолка (видео)

Так, происшествие произошло в общежитии №10 по адресу улица Генерала Родимцева, 7a.

На видео хорошо видно, что в потолке образовалась трещина. И вода стремительно летела заливая все вокруг.

"К новому учебному году - готовы. Ничего такого, просто студенческое общежитие №10 НУБиП Украины. Ул. Генерала Родимцева", - говорится в заметке под видео.

Сейчас эту ситуацию администрация НУБиП никак не прокомментировала.