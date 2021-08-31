В Киеве накануне 1 сентября серьезно затопило студенческое общежитие: потоки воды летели с потолка (видео)

В Киеве затопило студенческое общежитие Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Большой Киев".
Так, происшествие произошло в общежитии №10 по адресу улица Генерала Родимцева, 7a.
На видео хорошо видно, что в потолке образовалась трещина. И вода стремительно летела заливая все вокруг.
"К новому учебному году - готовы. Ничего такого, просто студенческое общежитие №10 НУБиП Украины. Ул. Генерала Родимцева", - говорится в заметке под видео.
Сейчас эту ситуацию администрация НУБиП никак не прокомментировала.
Ранее мы сообщали, что вчера, 30 августа, в Киеве прошел мощный ливень, которая затопила город и повалила деревья. В некоторых местах столицы упали деревья. Также людям пришлось переходить дороги по воде.
Кроме того, на одном из проспектов дерево упало на столб с проводами из-за чего движение транспорта ограничено.
Также в ночь с 29 на 30 августа в Киеве гроза устроила фантастическое световое шоу. В частности, вспышки молнии и раскаты грома продолжались до середины ночи.
Некоторые жители столицы время не теряли и сделали потрясающие фото. На них можно увидеть электрические разряды, которые подсвечивали ночное небо над столицей Украины.