UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве накануне 1 сентября серьезно затопило студенческое общежитие: потоки воды летели с потолка (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве затопило студенческое общежитие Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Большой Киев".

Так, происшествие произошло в общежитии №10 по адресу улица Генерала Родимцева, 7a.

На видео хорошо видно, что в потолке образовалась трещина. И вода стремительно летела заливая все вокруг.

"К новому учебному году - готовы. Ничего такого, просто студенческое общежитие №10 НУБиП Украины. Ул. Генерала Родимцева", - говорится в заметке под видео.

Сейчас эту ситуацию администрация НУБиП никак не прокомментировала.

Ранее мы сообщали, что вчера, 30 августа, в Киеве прошел мощный ливень, которая затопила город и повалила деревья. В некоторых местах столицы упали деревья. Также людям пришлось переходить дороги по воде.

Кроме того, на одном из проспектов дерево упало на столб с проводами из-за чего движение транспорта ограничено.

Также в ночь с 29 на 30 августа в Киеве гроза устроила фантастическое световое шоу. В частности, вспышки молнии и раскаты грома продолжались до середины ночи.

Некоторые жители столицы время не теряли и сделали потрясающие фото. На них можно увидеть электрические разряды, которые подсвечивали ночное небо над столицей Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
общежитие