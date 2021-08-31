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У Києві напередодні 1 вересня серйозно затопило студентський гуртожиток: потоки води летіли зі стелі (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві затопило студентський гуртожиток Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Великий Київ".

Так, пригода сталася у гуртожитку №10 за адресою вулиця Генерала Родимцева, 7a.

На відео добре видно, що в стелі утворилась тріщина. І вода стрімко летіла заливаючи усе довкола.

"До нового навчального року – готові. Нічого такого, просто студентський гуртожиток №10 НУБіП України. Вул. Генерала Родимцева", - йдеться у дописі під відео.

Наразі цю ситуацію адміністрація НУБіП ніяк не прокоментувала.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 30 серпня, у Києві пройшла потужна злива, яка затопила місто і повалила дерева. В деяких місцях столиці впали дерева. Також людям довелося переходити дороги по воді.

Окрім того, на одному із проспектів дерево впало на стовп з проводами через що рух транспорту обмежено.

Також в ніч з 29 на 30 серпня в Києві гроза влаштувала фантастичне світлове шоу. Зокрема, спалахи блискавки і гуркіт грому тривали до середини ночі.

Деякі жителі столиці час не втрачали та зробили приголомшливі фото. На них можна побачити електричні розряди, які підсвічували нічне небо над столицею України.

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